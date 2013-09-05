В ряде школ города Молодечно 5 сентября отменили занятия, а учеников отпустили по домам из-за сообщений о минировании

Новости Беларуси. Начало учебного года испортили сообщения неизвестных о якобы минировании образовательных учреждений. Сообщения поступили в адрес руководства школ города. Как принято в таких случаях, немедленно началась эвакуация детей и персонала.

Александр Данильченко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

Паники не было допущено, не было каких-то криков, бега. Очень быстро дети были выведены. Приехали на место машины «скорой помощи», машины МЧС. Сразу были вызваны саперно-пиротехнические группы, в частности из спецподразделений по борьбе с терроризмом «Алмаз», а также аналогичная группа из внутренних войск МВД.

Туда же выбыли специалисты Министерства внутренних дел, УВД Миноблисполкома, представители Следственного комитета, которые проводят разбирательство: кто сделал данное сообщение, с какой целью они это сделали.

По самой последней информации, оперативники обследовали все образовательные учреждения города. Никаких взрывных устройств не найдено. По словам прокурора Молодечненщины Роберта Зубраилава, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность хулигана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.