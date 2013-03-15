Виктор Сенько: Промышленность, торговля и строительство наиболее подвержены коррупции в Минской области

Новости Беларуси. Промышленность, торговля и строительство наиболее подвержены коррупции в Минской области. Об этом сообщил начальник управления внутренних дел облисполкома Виктор Сенько. В области строительства коррупционные преступления проявляются в завышение стоимости выполненных работ, хищений стройматериалов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Милиция области уделяет пристальное внимание и преступлением со стороны должностных лиц государственных органов и ведомств. В том числе при предоставлении земельных участков.

Материальный ущерб от экономических преступлений в Минской области в 2012 году составил около 5 миллиардов рублей. Из них три миллиарда возмещено. Борьбу с коррупцией в центральном регионе нужно усилить.

Виктор Сенько, начальник УВД Миноблисполкома:

Проводим профилактические мероприятия разного рода с целью недопущения коррупционных проявлений. Естественно, и выявления уголовно-наказуемых деяний.

За 2012 год было выявлено более 600 преступлений экономической направленности. Это тоже своего рода профилактика, достаточно серьезная.