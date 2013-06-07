На нелегальных ночных гонках в Минской области столкнулись 4 машины. Одна сгорела полностью

Новости Беларуси. Гонки на трассе. Минувшей ночью в Смолевичском районе произошла крупная авария с участием стритресейров. Авария произошла на 36 километре трассы М2. Черный «Бентли» на скорости 250 километров в час буквально влетел в легковушку, которая в этот момент разворачивалась. В результате машину отнесло на 300 метров от места столкновения. Потом она вспыхнула и практически полностью сгорела. Сейчас на этом месте только выжженная трава и покрышка. Невероятно, но в результате всего этого никто серьезно не пострадал.

Повреждения получили еще два авто. Они стояли на обочине в момент ДТП. Одна из них оказалась не то, что за дорогой – глубоко в лесу. Водитель и пассажир «Бентли» после столкновения выпрыгнули из салона на ходу. Поэтому остались живы.

Участников аварии могло быть и больше. На видео видно, что людей в тот момент вдоль магистрали было очень много. Гонки проходили нелегально. И, по словам таксистов, на этом участке трассы достаточно часто. Сейчас ГАИ выясняет все подробности случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Данильченко, пресс-секретарь УВД Миноблисполкома:

Уточняется роль каждого водителя при столкновении, кто с какой скоростью ехал, кто, скажем так, свершал какие нарушения.

Когда случается происшествия на подобных, скажем так, мероприятиях незаконных, страдают в первую очередь случайные люди. То, что вчера не произошла трагедия, это, скажем, счастливая случайность. При худшем развитии событий там могли быть и потерпевшие, и трупы.

Сгоревший «Бентли» участником ДТП становится не впервые. Несколько лет назад машину останавливали полицейские в Эстонии. Тогда водитель ехал по трассе со скоростью 240 километров в час. Мужчина тогда свою вину признал и пояснил, что торопился на важную встречу. Сейчас же автомобиль восстановлению не подлежит. Милиция выясняет личности участников нелегальных гонок.