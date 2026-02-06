Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома

В Минской области количество зарегистрированных преступлений сократилось на 20 %. О профилактике и пресечении правонарушений говорили на встрече представителей УВД Миноблисполкома и СМИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Значительно снизилось количество таких тяжких преступлений, как убийства и причинение тяжелых телесных повреждений. Всего за 2025 год в центральном регионе зарегистрировано свыше 10,5 тысяч правонарушений. Из них 2,5 тысячи – киберпреступления. Также в области фиксируются преступления, связанные с семейно-бытовыми конфликтами. По таким вопросам в среднем за сутки регистрируется 27 вызовов милиции. По области в день поступает около 700 звонков в органы внутренних дел.