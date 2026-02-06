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Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома

06 февраля 2026 14:00
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В Минской области количество зарегистрированных преступлений сократилось на 20 %. О профилактике и пресечении правонарушений говорили на встрече представителей УВД Миноблисполкома и СМИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома-2

Значительно снизилось количество таких тяжких преступлений, как убийства и причинение тяжелых телесных повреждений. Всего за 2025 год в центральном регионе зарегистрировано свыше 10,5 тысяч правонарушений. Из них 2,5 тысячи – киберпреступления. Также в области фиксируются преступления, связанные с семейно-бытовыми конфликтами. По таким вопросам в среднем за сутки регистрируется 27 вызовов милиции. По области в день поступает около 700 звонков в органы внутренних дел.

# УВД Миноблисполкома # Статистика

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