Новости по тегу #Таджикистан

Открытие прямого авиасообщения стало не только появлением нового транспортного коридора, но и знаком укрепления дружбы и сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном.
В праздничной атмосфере национальные мелодии гармонично чередовались с популярными мировыми композициями: зрители насладились вокальными номерами, виртуозной игрой инструменталистов и яркими хореографическими постановками.
В экспозицию вошло 38 картин, их тематическая направленность – абстракция, национальные мотивы и свойственный им колорит.
На учениях «Нерушимое братство» союзники будут отрабатывать слаженность действий в миротворческих миссиях и в оперативном реагировании на кризисные ситуации.
Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем Государственной независимости.
Уже в аэропорту Душанбе прошли переговоры Александра Турчина с вице-премьером Таджикистана.
Голосование состоялось 2 марта.
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