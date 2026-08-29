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Новости по тегу #Таджикистан

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе
29 августа 2026 13:54

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе

Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана
29 апреля 2026 07:14

Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников
27 апреля 2026 14:01

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников

В Таджикистане завершилась перегруппировка войск ОДКБ перед стартом учений «Нерушимое братство»
18 октября 2025 13:32

В Таджикистане завершилась перегруппировка войск ОДКБ перед стартом учений «Нерушимое братство»

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию
09 сентября 2025 07:35

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси
04 июня 2025 10:40

В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси

В Таджикистане на парламентских выборах одержала победу Народная демократическая партия
03 марта 2025 10:35

В Таджикистане на парламентских выборах одержала победу Народная демократическая партия

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон посетили финал Россия – Финляндия
25 мая 2014 18:04

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон посетили финал Россия – Финляндия