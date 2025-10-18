Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, нацеленной на стабилизацию обстановки в условном кризисном регионе. В Таджикистане завершилась перегруппировка войск ОДКБ перед стартом учений «Нерушимое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Беларусь на них представляет миротворческая рота 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. Совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы выполняются задачи на контрольно-пропускных пунктах. Военно-политическая обстановка в мире сейчас характеризуется напряженностью в сфере международной и региональной безопасности. На учениях «Нерушимое братство» союзники будут отрабатывать слаженность действий в миротворческих миссиях и в оперативном реагировании на кризисные ситуации. Маневры с участием воинских контингентов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России официально начнутся 20 октября.