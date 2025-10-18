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В Таджикистане завершилась перегруппировка войск ОДКБ перед стартом учений «Нерушимое братство»

18 октября 2025 13:32
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Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, нацеленной на стабилизацию обстановки в условном кризисном регионе. В Таджикистане завершилась перегруппировка войск ОДКБ перед стартом учений «Нерушимое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

В Таджикистане завершилась перегруппировка войск ОДКБ перед стартом учений «Нерушимое братство»-2

Беларусь на них представляет миротворческая рота 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. Совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы выполняются задачи на контрольно-пропускных пунктах. Военно-политическая обстановка в мире сейчас характеризуется напряженностью в сфере международной и региональной безопасности. На учениях «Нерушимое братство» союзники будут отрабатывать слаженность действий в миротворческих миссиях и в оперативном реагировании на кризисные ситуации. Маневры с участием воинских контингентов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России официально начнутся 20 октября.

# ОДКБ # Таджикистан # Военные учения

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