Чемпионат мира по хоккею в Минске. Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон посетили финал Россия – Финляндия

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске завершился 25 мая финальным поединком между сборными России и Финляндии.

Матч привлек внимание не только рядовых болельщиков, но и президентов Беларуси, России и Таджикистана. В самом начале встречи на «Минск-Арене» было объявлено, что на финал прибыли Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

Напомним, глава белорусского государства уже посещал хоккейные матчи чемпионата мира-2014 в Минске. Так, в день открытия, 9 мая, на «Минск-Арене» он наблюдал за встречей Беларуси и США. А 18 мая, уже на «Чижовка-Арене», посетил матчи Канада – Швеция и Чехия – Норвегия.