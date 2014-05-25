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Чемпионат мира по хоккею в Минске. Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон посетили финал Россия – Финляндия

25 мая 2014 18:04
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске завершился 25 мая финальным поединком между сборными России и Финляндии.

Матч привлек внимание не только рядовых болельщиков, но и президентов Беларуси, России и Таджикистана. В самом начале встречи на «Минск-Арене» было объявлено, что на финал прибыли Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

Напомним, глава белорусского государства уже посещал хоккейные матчи чемпионата мира-2014 в Минске. Так, в день открытия, 9 мая, на «Минск-Арене» он наблюдал за встречей Беларуси и США. А 18 мая, уже на «Чижовка-Арене», посетил матчи Канада – Швеция и Чехия – Норвегия.

# Чемпионат мира по хоккею # Россия # Таджикистан

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