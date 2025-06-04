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В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси

04 июня 2025 10:40
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Для участия в заседании Совета глав правительств СНГ с рабочим визитом в Таджикистан прибыл премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси-2

Уже в аэропорту Душанбе прошли переговоры Александра Турчина с вице-премьером Таджикистана Усмонали Усмонзодой. Впереди еще немало двухсторонних встреч, которые будут предшествовать многостороннему диалогу. На заседании Совета глав правительств СНГ, которое запланировано на 5 июня, будут обсуждаться вопросы, касающиеся различных сфер деятельности. Особое внимание уделят экономическому сотрудничеству.

# Александр Турчин # Беларусь-Таджикистан # Таджикистан

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