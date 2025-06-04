В Таджикистан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси

Для участия в заседании Совета глав правительств СНГ с рабочим визитом в Таджикистан прибыл премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в аэропорту Душанбе прошли переговоры Александра Турчина с вице-премьером Таджикистана Усмонали Усмонзодой. Впереди еще немало двухсторонних встреч, которые будут предшествовать многостороннему диалогу. На заседании Совета глав правительств СНГ, которое запланировано на 5 июня, будут обсуждаться вопросы, касающиеся различных сфер деятельности. Особое внимание уделят экономическому сотрудничеству.