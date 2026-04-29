Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красочное событие в рамках Дней культуры, призванных сблизить народы наших стран через искусство.
Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красочное событие в рамках Дней культуры, призванных сблизить народы наших стран через искусство.
В праздничной атмосфере национальные мелодии гармонично чередовались с популярными мировыми композициями: зрители насладились вокальными номерами, виртуозной игрой инструменталистов и яркими хореографическими постановками. Все выступления объединяла важная тема – взаимопонимание и дружба народов.
Культурная программа выходит за пределы сцены: в Национальной библиотеке открылась выставка таджикской живописи, в кинотеатрах запустили показы таджикского кино. Впереди – мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с участниками фестиваля.
Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
Сегодня, как вы знаете, Дни культуры Республики Таджикистан в Республике Беларусь проходят, во Дворце Республики. У нас гостях 128 представителей искусства, представителей кинематографии, солисты, симфонический оркестр. Можно сказать, что данная группа состоит из двух частей: это творческий коллектив Министерства культуры Республики Таджикистан и симфонический оркестр исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Вторая составляющая, именной дар Президента Республики Таджикистан народу Республики Беларусь и таджикистанцам, проживающим в Беларуси, считается культурным даром.
Такие мероприятия не просто дарят эстетическое удовольствие, они укрепляют гуманитарные связи и становятся важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества.