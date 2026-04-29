Во Дворце Республики с размахом прошел гала-концерт мастеров искусств Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красочное событие в рамках Дней культуры, призванных сблизить народы наших стран через искусство.

В праздничной атмосфере национальные мелодии гармонично чередовались с популярными мировыми композициями: зрители насладились вокальными номерами, виртуозной игрой инструменталистов и яркими хореографическими постановками. Все выступления объединяла важная тема – взаимопонимание и дружба народов.

Культурная программа выходит за пределы сцены: в Национальной библиотеке открылась выставка таджикской живописи, в кинотеатрах запустили показы таджикского кино. Впереди – мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с участниками фестиваля.