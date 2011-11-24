Новости по тегу #Смерть Майкла Джексона

Новости США. В свою очередь адвокаты кардиолога обратились к суду с просьбой ограничиться условным сроком. Мера пресечения будет оглашена в конце ноября.
Новости США. Личного врача Майкла Джексона признали виновным в непредумышленном убийстве. В США завершились слушания по одному из самых громких дел — о смерти короля поп-музыки Майкла Джексона.
В Лос-Анджелесе начался судебный процесс над бывшим личным врачом короля поп-музыки Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году
Ожидается, что место захоронения посетят десятки тысяч фанатов певца. Сегодня – ровно год со дня смерти короля поп-музыки.
Верховный суд в Лос-Анджелесе разрешил врачу Майкла Джексона, обвиняемому в непредумышленном убийстве, заниматься врачебной практикой в штате Калифорния.
Адвокаты доктора Конрада Мюрреянамерены утверждать в суде, что Джексон сам принял смертельную дозу лекарства пропофол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.com.
Кардиолог в течение шести недель ввел в организм певца столько сильнодействующего препарата «Пропофол», что фактически обрек 50-летнего исполнителя на клиническую смерть. Таким образом, действия врача равносильны тяжкому убийству второй степени, заявил адвокат Джо Джексона – Брайан Оксман.
Появились очередные улики, компрометирующие личного врача певца Конрада Мюррея.
Шприц, из которого была введена смертельная инъекция лекарства, пойдет с молотка в Лас-Вегасе.
Король поп-музыки был отравлен, хоть и непредумышленно. Смертельной стала инъекция сильнодействующего препарата пропофол.
По версии следствия, прошлым летом Конрад Мюррей ввёл знаменитому певцу смертельную дозу сильнодействующего препарата пропофол.
Врач покойного Майкла Джексона не признает себя виновным в непредумышленном убийстве «короля поп-музыки», скончавшегося летом прошлого года в возрасте 50 лет от внезапной остановки сердца.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00