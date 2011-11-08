Майкла Джексона все-таки убили – вердикт суда

В Минске есть уникальный дом-мастерская, построенный специально для художников

Народный художник Беларуси Виктор Александрович Громыко каждый день в одно и то ж время в одном и том же месте кормит голубей. Уже 34 года. Так проходит дорога от дома до мастерской. Занимает она несколько шагов. Ведь живет и работает Виктор Александрович в единственном в Минске доме-мастерской.