Майкла Джексона все-таки убили – вердикт суда

Новости США. Личного врача Майкла Джексона признали виновным в непредумышленном убийстве. В США завершились слушания по одному из самых громких дел — о смерти короля поп-музыки Майкла Джексона.Личного врача певца Конрада Мюррея присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве. Судья отказался выпустить Мюррея под залог, и врача тут же заковали в наручники. Приговора — а его огласят 29 ноября — обвиняемый будет дожидаться в тюрьме. Максимум ему грозит четыре года заключения, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.