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Майкла Джексона все-таки убили – вердикт суда

08 ноября 2011 08:17
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Новости США. Личного врача Майкла Джексона признали виновным в непредумышленном убийстве. В США завершились слушания по одному из самых громких дел — о смерти короля поп-музыки Майкла Джексона.Личного врача певца Конрада Мюррея присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве. Судья отказался выпустить Мюррея под залог, и врача тут же заковали в наручники. Приговора — а его огласят 29 ноября — обвиняемый будет дожидаться в тюрьме. Максимум ему грозит четыре года заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Культура # Смерть Майкла Джексона

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