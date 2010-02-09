Врач Майкла Джексона не признал себя виновным в убийстве

Врач покойного Майкла Джексона не признает себя виновным в непредумышленном убийстве «короля поп-музыки», скончавшегося летом прошлого года в возрасте 50 лет от внезапной остановки сердца.

Такое заявление кардиолог Конрад Мюррей сделал в здании суда, расположенного близ международного аэропорта Лос-Анджелеса (штат Калифорния). За пару часов до появления врача в суде прокуратура Лос-Анджелеса предъявила кардиологу обвинения в непредумышленном убийстве певца. В случае признания виновным Мюррею грозит четыре года тюрьмы, уточнило обвинение.

Мюррей освобождается под залог 75 тысяч долларов против 300 тысяч долларов, на которых настаивала прокуратура. Врач волен свободно перемещаться в США, но не покидать их территории. Паспорт у эскулапа изъят.

На прошлой неделе кардиолог, практикующий в Хьюстоне (штат Техас), прибыл в Лос-Анджелес с целью добровольно отдать себя в руки правосудия. Это позволило врачу избежать унизительных процедуры ареста и доставки в суд в наручниках, пишет NEWSru.com .

Когда Джексону внезапно стало плохо 25 июня прошлого года, Мюррей находился при нем в доме знаменитости в Лос-Анджелесе. Врач, по его собственным словам, пытался спасти жизнь певца и сделал ему закрытый массаж сердца перед приездом «скорой помощи». Эскулап заподозрен в том, что ввел «королю поп-музыки», как оказалось, летальную дозу «Пропофола». Данный сильнодействующий препарат применяется для погружения пациентов в состояние искусственной комы.

Как указывается в обвинительном заключении прокуратуры, врач Мюррей повел себя в данной ситуации «противозаконно, но без злого умысла». Вина кардиолога заключается в том, что он, стараясь погрузить певца в сон путем инъекции сильного успокоительного, действовал «неосторожно и без должной осмотрительности».

В свидетельстве о смерти певца говорится, что он скончался от «сильной интоксикации препаратом «Пропофол», вызванной «внутривенной инъекцией препарата другим человеком». Это позволило прокуратуре обвинить Мюррея в преступной халатности и непредумышленном убийстве.

Защита Мюррея настаивает, что ее клиент никогда и ни при каких обстоятельствах не выписывал и не вводил в организм Джексона смертельно опасных препаратов.