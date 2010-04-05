Защита врача Майкла Джексона намерена доказать, что певец сам виноват в своей смерти

Адвокаты доктора Конрада Мюрреянамерены утверждать в суде, что Джексон сам принял смертельную дозу лекарства пропофол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.com.

Прокуратура Лос-Анджелеса 8 февраля предъявила Мюррею обвинение в непредумышленном убийстве Джексона. Врач не признал себя виновным и был освобожден под залог в размере 75 тысяч долларов.

Главным аргументом адвокатов Мюррея является тот факт, что в день смерти, проснувшись от недостаточной дозы снотворного, Джексон самостоятельно ввел себе в вену еще дозу пропофола — как оказалось, смертельную. Что касается самого Мюррея, то он незадолго до этого вышел из комнаты, а вернувшись, застал певца уже умирающим и сразу начал делать ему искусственное дыхание.

Между тем в конце марта телохранитель певца Альберто Альварес дал новые показания против Мюррея, заявив, в частности, что врач не сразу вызвал Джексону «скорую», а пытался его реанимировать самостоятельно, после чего прекратил делать искусственное дыхание и принялся прятать разбросанные ампулы с лекарствами, пишет NEWSru.com.