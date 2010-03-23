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Новые подробности в деле о смерти Майкла Джексона

23 марта 2010 09:01
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Появились очередные улики, компрометирующие личного врача певца Конрада Мюррея.

Свидетели уверяют, что доктор не сразу вызвал «скорую», пытаясь самостоятельно реанимировать короля поп-музыки. Затем он перестал делать искусственное дыхание Джексону и в ускоренном темпе прятал препараты, которые вводил певцу. После приказал охраннику спрятать сумку с медикаментами. Об этом следствию рассказал сам телохранитель и двое личных помощников Джексона.

В феврале этого Конраду Мюррею предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Врач себя виновным не признал и был освобожден под залог и подписку о невыезде.

# общество # Смерть Майкла Джексона

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