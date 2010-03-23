Новые подробности в деле о смерти Майкла Джексона

Появились очередные улики, компрометирующие личного врача певца Конрада Мюррея.

Свидетели уверяют, что доктор не сразу вызвал «скорую», пытаясь самостоятельно реанимировать короля поп-музыки. Затем он перестал делать искусственное дыхание Джексону и в ускоренном темпе прятал препараты, которые вводил певцу. После приказал охраннику спрятать сумку с медикаментами. Об этом следствию рассказал сам телохранитель и двое личных помощников Джексона.

В феврале этого Конраду Мюррею предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Врач себя виновным не признал и был освобожден под залог и подписку о невыезде.