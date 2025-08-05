Беларусь подтвердила готовность поставлять все необходимые продукты для Индонезии, включая высококачественную промышленную и сельскохозяйственную технику, а также делиться с партнерами своим опытом в модернизации сельского хозяйства. Министры иностранных дел Беларуси и Индонезии провели переговоры в Джакарте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами наблюдается положительная динамика в двусторонней торговле. Стороны подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему укреплению политического диалога, углублению экономического сотрудничества, расширению гуманитарного взаимодействия и связей между людьми. Еще один важный момент – заключение Индонезией соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом, в котором Беларусь председательствует в 2025 году.