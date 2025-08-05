Прямой эфир

Министры иностранных дел Беларуси и Индонезии провели переговоры в Джакарте

05 августа 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь подтвердила готовность поставлять все необходимые продукты для Индонезии, включая высококачественную промышленную и сельскохозяйственную технику, а также делиться с партнерами своим опытом в модернизации сельского хозяйства. Министры иностранных дел Беларуси и Индонезии провели переговоры в Джакарте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры иностранных дел Беларуси и Индонезии провели переговоры в Джакарте-2

Между странами наблюдается положительная динамика в двусторонней торговле. Стороны подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему укреплению политического диалога, углублению экономического сотрудничества, расширению гуманитарного взаимодействия и связей между людьми. Еще один важный момент – заключение Индонезией соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом, в котором Беларусь председательствует в 2025 году.

# Беларусь-Индонезия # Международное сотрудничество # МИД Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений
03 августа 2025 17:32

Лукашенко: возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений

Игорь Маршалов: Беларусь и Зимбабве работают над подписанием более 20 договоров
03 августа 2025 16:58

Игорь Маршалов: Беларусь и Зимбабве работают над подписанием более 20 договоров

Ультиматумы Трампа и мир в Украине. Политолог о том, какие посылы прозвучали на встрече Лукашенко и Путина
03 августа 2025 16:36

Ультиматумы Трампа и мир в Украине. Политолог о том, какие посылы прозвучали на встрече Лукашенко и Путина