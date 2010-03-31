Отец Майкла Джексона подает в суд на врача Конрада Мюррея, обвиняя его в убийстве короля поп-музыки

Кардиолог в течение шести недель ввел в организм певца столько сильнодействующего препарата «Пропофол», что фактически обрек 50-летнего исполнителя на клиническую смерть. Таким образом, действия врача равносильны тяжкому убийству второй степени, заявил адвокат Джо Джексона – Брайан Оксман.

Он считает поведение Мюррея более рискованным, чем игра в русскую рулетку, передает ИТАР-ТАСС. Давать «Пропофол» каждую ночь в течение шести недель – это все равно, что стрелять в висок из пистолета «с шестью патронами в шестизарядном барабане», отметил юрист. По его словам, он известил адвокатов кардиолога о намерении подать на него в суд в течение 90 дней.

Законы штата Калифорния требуют решать претензии сторон не позднее одного года с момента смерти человека и уведомлять потенциального ответчика за 90 дней до наступления этого срока. Исковые заявления в суд обычно подаются с целью добиться денежной компенсации за различного вида ущерб. Оксман не уточнил, хочет ли Джо Джексон получить с врача неустойку за смерть сына.

Прокуратура Лос-Анджелеса ранее обвинила Мюррея в непредумышленном убийстве певца 25 июня 2009 года. Врач на предварительном заседании суда в Лос-Анджелесе не признал себя виновным. Кардиолог выпущен на свободу под залог в 75 тысяч долларов и подписку о невыезде за пределы США. Мюррей, по его собственным словам, пытался спасти жизнь певца и сделал ему закрытый массаж сердца перед приездом скорой помощи.

Эскулап заподозрен в том, что ввел королю поп-музыки, как оказалось, летальную дозу «Пропофола». Данный сильнодействующий препарат применяется для погружения пациентов в состояние искусственной комы. Для этого требуется опытный анестезиолог.