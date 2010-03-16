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Шприц, из которого Майклу Джексону ввели смертельную инъекцию, намерены продать за 5 млн. долларов

16 марта 2010 15:10
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Шприц, из которого была введена смертельная инъекция лекарства, пойдет с молотка в Лас-Вегасе.

Как сообщает британская Daily Telegraph, начальная сумма за этот «артефакт» — 5 млн долларов. Предполагается, что шприц незаконно попал в руки нынешнего продавца и теперь предлагается на аукционах игорной столицы США. Адвокаты неназванного продавца, как и предписывает закон, предупредили семью погибшего певца о будущей продаже. Однако семья Джексона уже заявила протест и прикладывает все усилия, чтобы эта кощунственная сделка не состоялась.

По предварительным данным, выставить шприц на торги планируется 25 июня 2010 года - в день первой годовщины со дня смерти поп-идола.

В результате смерти Майкла Джексона в непредумышленном убийстве был обвинен его личный врач - 57-летний Конрад Мюррей, который не признает себя виновным. Вскрытие показало, что Джексон скончался в результате смертельной дозы обезболивающего — пропофола (сильнодействующего анестетика), который ввел певцу его врач, напоминает NEWSru.com.

# общество # Смерть Майкла Джексона

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