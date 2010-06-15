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Врачу, обвиняемому в убийстве Майкла Джексона, разрешили лечить людей

15 июня 2010 08:08
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Верховный суд в Лос-Анджелесе разрешил врачу Майкла Джексона, обвиняемому в непредумышленном убийстве, заниматься врачебной практикой в штате Калифорния.

Запрещено Конраду Мюррею только выписывать пациентам препараты обезболивающего и наркотического действия. Отозвать у медика соответствующую лицензию требовал медицинский совет штата.

Мюррея подозревают в том, что он ввел «королю поп-музыки» летальную дозу «Пропофола». Врач виновным себя не признает. Он утверждает, что всячески пытался спасти жизнь певца до приезда «скорой помощи».

В настоящее время он на свободе. Однако покинуть территорию США – не может. С него взяли подписку о невыезде. Предварительные слушания по делу назначены на 23 августа.

# общество # Смерть Майкла Джексона

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