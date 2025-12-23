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Таксофоны уходят в прошлое! «Белтелеком» в 2026-м начнёт выводить из эксплуатации уличную технику связи

23 декабря 2025 05:47
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В Беларуси уходит в прошлое целая эпоха уличной телефонной связи. Национальный оператор официально сообщил, что с 20 января 2026 года начнется плановый демонтаж таксофонов и прекращение работы сопутствующих услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таксофоны уходят в прошлое! «Белтелеком» в 2026-м начнёт выводить из эксплуатации уличную технику связи-2

Причина – устаревание технологии и снижение спроса. Современные мобильные и стационарные сервисы полностью заменили таксофонную связь. Уже сегодня многие аппараты простаивают месяцами без единого звонка. Когда‑то телефонные будки были привычной частью городского пейзажа. Через них совершались межгородские и даже международные звонки. Но с ростом мобильной связи их значение постепенно снижалось.

С 2012 года парк таксофонов начал сокращаться, и теперь процесс подходит к логическому завершению. По данным оператора, в стране еще остается более 600 аппаратов, в основном в Минске – на вокзалах, станциях метро, в больницах и учебных заведениях. Все они будут демонтированы в плановом порядке. Абоненты, у которых сохранились средства на сервисных телефонных картах, смогут вернуть их в офисах продаж.

# РУП «Белтелеком»

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