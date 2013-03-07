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По техническим причинам Минская область была отрезана от интернета. Неполадки уже устранены

07 марта 2013 18:32
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Новости Беларуси. Сегодня жители столичной области оказались временно отрезаны от Интернета. Как сообщили в Белтелекоме, сбои  были вызваны техническими неполадками.  Этот момент сегодня днем ощутили  некоторые абоненты. Проблемы уже устранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Попков, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
В 10.30 по местному времени был аппаратно-программный сбой основного оборудования интернет-узла по Минской области. В 10.35 оборудование переключилось на резервное. Во время переключения, возможно, были проблемы у абонентов с пропуском в сеть интернет. Проблема локализовано устранена. В случае выхода из строя по каким-то причинам основного оборудования, оборудования переключается доступ на резервное, и услуга предоставляется в полном объеме. Мы за те услуги, которые мы оказываем, денег с абонента не берем.

# общество # Интернет # Сергей Попков # РУП «Белтелеком»

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