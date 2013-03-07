По техническим причинам Минская область была отрезана от интернета. Неполадки уже устранены

Новости Беларуси. Сегодня жители столичной области оказались временно отрезаны от Интернета. Как сообщили в Белтелекоме, сбои были вызваны техническими неполадками. Этот момент сегодня днем ощутили некоторые абоненты. Проблемы уже устранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Попков, генеральный директор РУП «Белтелеком»:

В 10.30 по местному времени был аппаратно-программный сбой основного оборудования интернет-узла по Минской области. В 10.35 оборудование переключилось на резервное. Во время переключения, возможно, были проблемы у абонентов с пропуском в сеть интернет. Проблема локализовано устранена. В случае выхода из строя по каким-то причинам основного оборудования, оборудования переключается доступ на резервное, и услуга предоставляется в полном объеме. Мы за те услуги, которые мы оказываем, денег с абонента не берем.