«Белтелеком» в 2026 году планирует запуск собственного оператора мобильной связи

Проект является стратегическим. Его реализуют в несколько этапов. Сейчас модернизируют сети и закупают оборудование. Сперва сформируют предложение по интернет-коммуникациям, после появится и услуга голосовой связи. Помимо мобильного направления, «Белтелеком» намерен развивать инфраструктуру дата-центров, услуги кибербезопасности, цифровые решения для бизнеса и проекты «умного города».

Алексей Ивашкин, генеральный директор РУП «Белтелеком»:

Мы планируем запустить в ближайшее время виртуального помощника, который будет взаимодействовать с нашими абонентами и посредством телефона, и чатов, и чат-ботов, и в приложении обратная связь будет. Дальше это работа с большими данными. Хотим персонализировать контент, который мы предлагаем нашим абонентам. И это такое очень хорошее направление. Кроме того, есть возможность анализа трафика, чтобы также давать какие-то интересные предложения нашим абонентам. Ну и вообще, на самом деле развитие искусственного интеллекта очень всеобъемлющее, которое каждые 2-3 месяца дает что-то новое, поэтому мы активно за этим следим, и как только будут какие-то новые интересные решения, мы будем их предлагать нашим абонентам.

Юбилейный год компании ознаменован масштабным ребрендингом. Знак нового логотипа представляет собой уникальный символ. Это стилизованная спираль ДНК в сочетании с процессом постоянного развития.