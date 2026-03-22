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Новости по тегу #Роман Свириденко

Роман Свириденко – чемпион Паралимпиады-2026! С триумфатором Игр поговорили о детстве, мечтах и личной жизни
22 марта 2026 18:42

Роман Свириденко – чемпион Паралимпиады-2026! С триумфатором Игр поговорили о детстве, мечтах и личной жизни

Золото и серебро в одних руках! Узнали, как белорусский лыжник покорил Паралимпийские игры
21 марта 2026 12:52

Золото и серебро в одних руках! Узнали, как белорусский лыжник покорил Паралимпийские игры

Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?
18 марта 2026 17:56

Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?

Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии
17 марта 2026 20:35

Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии

Лукашенко поздравил Романа Свириденко с завоеванием золота Паралимпиады
10 марта 2026 17:14

Лукашенко поздравил Романа Свириденко с завоеванием золота Паралимпиады

Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии
10 марта 2026 13:50

Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии

Белорусские спортсмены завоевали 16 наград на соревнованиях «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске
21 марта 2022 11:29

Белорусские спортсмены завоевали 16 наград на соревнованиях «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске
19 марта 2022 18:27

«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске