Новости по тегу #Роман Свириденко

За всю историю суверенной Беларуси наши паралимпийцы завоевали на зимних Играх 35 медалей, а Роман Свириденко увеличил их число до 37.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Свириденко, паралимпийский чемпион.
Хлеб, соль, громкие аплодисменты, море цветов и приветственный адрес от главы государства – так встречали ребят вернувшихся с главного форума.
Белорусские паралимпийцы завоевали две медали на главных стартах четырехлетия в Италии. Сейчас на счету отечественных спортсменов всего 37 олимпийских наград. Герой нынешней Паралимпиады – лыжник Роман Свириденко.
Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых успехов.
Белорусу не было равных в спринте в лыжных гонках.
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