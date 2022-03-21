Белорусские спортсмены завоевали 16 наград на соревнованиях «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

Новости Беларуси. В Ханты-Мансийске завершились соревнования «Мы вместе. Спорт» – альтернативная Паралимпиада для спортсменов, которых в последний момент отстранили от участия в Пекинских играх, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Всего белорусские атлеты завоевали 16 наград, 5 из которых высшей пробы. Трехкратной чемпионкой форума стала Валентина Шиц. Такой результат сделал ее одной из самых титулованных участниц соревнований. Еще два золота заработала Светлана Сахоненко. Помимо этого, медали турнира смогли завоевать Лидия и Дмитрий Лобан, Юрий Голуб, Роман Свириденко и Дарья Федькович.