Золото и серебро в одних руках! Узнали, как белорусский лыжник покорил Паралимпийские игры

Сенсация! Именно так мировые СМИ окрестили выступление белорусского лыжника на Паралимпиаде в Италии. Роман Свириденко привез на Родину сразу две медали – золото и серебро.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Свириденко, паралимпийский чемпион.
Илья Нечаев, ведущий:
В первую очередь, конечно, две медали. Я сейчас быстренько посмотрел, 79 комплектов медалей было разыграно, и вот они здесь. Не все, конечно, но начало вообще прекрасное. Расскажите, что вы чувствуете, поделитесь эмоциями.
Роман Свириденко, паралимпийский чемпион:
Самые яркие эмоции были на финише, сейчас уже так, отхожу просто от этого. И радуюсь, конечно, я счастлив. Это очень тяжело, самый тяжелый вопрос, что я чувствую.
Алеся Алехнович, ведущая:
А вообще разница между участием в других соревнованиях… Вот этот какой-то невроз, мандраж, тревожность. Заметная ступенька, когда на такого уровня мероприятии выступаете и на другом?
Роман Свириденко:
Да, безусловно. На Паралимпиаде (это раз в 4 года бывает) особенный мандраж, особенно перед первой гонкой, так скажем, стартовой. Волнение, мандраж. Каждый спортсмен знает, что мандраж сильный ни к чему хорошему не приводит, и волнение это очень лишнее. Всегда настраиваешься, всю жизнь настраиваешься, чтобы перед стартами не мандражировать, не волноваться, а просто спокойно делать свое дело.
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