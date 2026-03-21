Золото и серебро в одних руках! Узнали, как белорусский лыжник покорил Паралимпийские игры

Сенсация! Именно так мировые СМИ окрестили выступление белорусского лыжника на Паралимпиаде в Италии. Роман Свириденко привез на Родину сразу две медали – золото и серебро.

Илья Нечаев, ведущий:

В первую очередь, конечно, две медали. Я сейчас быстренько посмотрел, 79 комплектов медалей было разыграно, и вот они здесь. Не все, конечно, но начало вообще прекрасное. Расскажите, что вы чувствуете, поделитесь эмоциями.

Роман Свириденко, паралимпийский чемпион:

Самые яркие эмоции были на финише, сейчас уже так, отхожу просто от этого. И радуюсь, конечно, я счастлив. Это очень тяжело, самый тяжелый вопрос, что я чувствую.

Алеся Алехнович, ведущая:

А вообще разница между участием в других соревнованиях… Вот этот какой-то невроз, мандраж, тревожность. Заметная ступенька, когда на такого уровня мероприятии выступаете и на другом?