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Лукашенко поздравил Романа Свириденко с завоеванием золота Паралимпиады

10 марта 2026 17:14
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Первый день борьбы – и сразу золото. Роман Свириденко стал паралимпийским чемпионом Игр в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусу не было равных в спринте в лыжных гонках.

Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии.

Лукашенко поздравил Романа Свириденко с завоеванием золота Паралимпиады-2

Первый же вид программы принес Беларуси награду высшей пробы. С завоеванием золотой медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года представителя национальной команды по инваспорту Романа Свириденко поздравил Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил Романа Свириденко с завоеванием золота Паралимпиады-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твоя победа, в честь которой был поднят национальный флаг и прозвучал гимн нашей страны на олимпийском стадионе в Италии, стала подтверждением лучших традиций белорусского паралимпийского спорта. Это большое достижение для тебя, страны и всех нас.

Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых успехов. Отметим, всего в Паралимпийских играх участвуют четверо белорусов. Они выступают на общих основаниях, с национальной символикой.

# Александр Лукашенко # Роман Свириденко # Спорт Беларуси

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