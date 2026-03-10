Лукашенко поздравил Романа Свириденко с завоеванием золота Паралимпиады

Первый день борьбы – и сразу золото. Роман Свириденко стал паралимпийским чемпионом Игр в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусу не было равных в спринте в лыжных гонках.

Первый же вид программы принес Беларуси награду высшей пробы. С завоеванием золотой медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года представителя национальной команды по инваспорту Романа Свириденко поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Твоя победа, в честь которой был поднят национальный флаг и прозвучал гимн нашей страны на олимпийском стадионе в Италии, стала подтверждением лучших традиций белорусского паралимпийского спорта. Это большое достижение для тебя, страны и всех нас.

Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых успехов. Отметим, всего в Паралимпийских играх участвуют четверо белорусов. Они выступают на общих основаниях, с национальной символикой.