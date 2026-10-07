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Новости по тегу #происшествия в США

В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета
07 октября 2026 08:39

В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета

Мощный природный пожар бушует в Калифорнии
05 октября 2026 07:11

Мощный природный пожар бушует в Калифорнии

Удар в морду разъяренному медведю: приемы джиу-джитсу спасли жизнь девушке на Аляске
21 августа 2026 14:05

Удар в морду разъяренному медведю: приемы джиу-джитсу спасли жизнь девушке на Аляске

Сразу два массовых расстрела произошли в США в один день
18 августа 2026 08:06

Сразу два массовых расстрела произошли в США в один день

Два человека погибли при крушении военного вертолета в Техасе
13 августа 2026 07:47

Два человека погибли при крушении военного вертолета в Техасе

Массовая эвакуация объявлена в Вашингтоне из‑за лесных пожаров
06 августа 2026 11:05

Массовая эвакуация объявлена в Вашингтоне из‑за лесных пожаров

Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США
05 июля 2026 10:55

Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США

В американском штате Огайо в результате стрельбы пострадали не менее 12 человек
07 июня 2026 11:02

В американском штате Огайо в результате стрельбы пострадали не менее 12 человек

В Калифорнии неизвестный удерживает людей в отделении банка
03 июня 2026 08:34

В Калифорнии неизвестный удерживает людей в отделении банка

Более 60 млн человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежного шторма
23 февраля 2026 13:46

Более 60 млн человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежного шторма

Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за прорыва канализации
23 февраля 2026 08:48

Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за прорыва канализации

Вооружённый мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа во Флориде
23 февраля 2026 07:57

Вооружённый мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа во Флориде