Новости по тегу #происшествия в США

Сообщений о пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.
Ситуация остается критической: власти объявили экстренную эвакуацию жителей нескольких близлежащих районов.
Во время стрельбы вблизи университета в штате Вирджиния пострадали пять человек.
Причина авиакатастрофы неизвестна. Расследованием занимается специальная комиссия.
Дома уже покинули около 70 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч получили соответствующие предписания.
Торжества омрачила и череда чрезвычайных происшествий. В Нью-Йорке во время фейерверка загорелся Бруклинский мост.
Инцидент произошел во время фестиваля, который ежегодно проходит в историческом районе города Толедо. На празднике отдыхали сотни людей. Полиция считает, что причиной стала ссора между двумя мужчинами. Подозреваемые скрылись.
Двоих заложников уже отпустили. Район оцеплен полицией и агентами ФБР.
На восточное побережье страны обрушился мощный снежный шторм. Стихия затронула более 60 миллионов человек.
В реку Потомак попало более 200 миллионов галлонов сточных вод
Как сообщается, у злоумышленника были при себе винтовка и канистра с бензином. Он отказался подчиниться приказу спецагентов и направил в сторону охранников оружие.
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