Беларусь обогнала Египет и Китай по экспорту картофеля в Россию

Беларусь поставила РФ в прошлом году больше всего картофеля за прошлый год. Второе место у Египта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу ООН Comtrade.

Также отмечается, что за 2024 год Китай вошел в тройку самых крупных поставщиков картофеля в Россию, впервые с 2019 года.

Беларусь сохранила лидерство (193,8 тыс. тонн), оттеснив Египет на второе место (75,3 тыс. тонн). Третье место занял Китай (46,7 тыс. тонн). Далее идут Азербайджан (42,5 тыс. тонн) и Грузия (8,4 тыс. тонн).

При этом Россия существенно увеличила импорт картофеля из Армении, Турции, Грузии, Китая и Кыргызстана, в некоторых случаях в несколько раз.