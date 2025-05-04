В Гродно взяли Рейхстаг – масштабную историческую реконструкцию показали в городе над Неманом

О последнем бое той победной весны 4 мая напомнили жителям Гродно. Подписанию акта о безоговорочной капитуляции Германии предшествовала Берлинская наступательная операция. Ее целью был захват столицы Третьего рейха. 30 мая по европейскому времени и 1 мая по московскому ее исход был предрешен: красноармейцы подняли красное знамя над Рейхстагом. Как воссоздали триумфальный момент Великой Отечественной в Гродно – репортаж Галины Буро.

От этих сцен у зрителей мурашки по коже. В каждой детали – героизм и мужество советских солдат и офицеров. Штурм Рейхстага длился четыре дня. Главное здание нацистов в Берлине охраняли более тысячи солдат, артиллерия и танки. Красная армия сражалась за каждый этаж. В Гродно на площади Советской под немецкое здание загримировали Дворец культуры текстильщиков. Возвели даже купол, над которым в конце 30-минутной реконструкции – главный эмоциональный момент – разведчики 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария под командованием Алексея Береста водрузили красное знамя Победы!

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:

Мы на основе исторических фактов хронологии двух дней взятия Рейхстага сделали полностью реконструкцию. Здесь имена и фамилии не вымышлены – это исторические персонажи, которые действительно возлагали флаг над Рейхстагом. Здесь использовались даже фонограммы с историческим текстом.

Все максимально приближено к событиям 80-летней давности. Даже сержанта Егорова сыграл его однофамилец, который служит в МЧС, а сержанта Кантарию – похожий на него военнослужащий. В реконструкции задействовали более сотни участников и 15 единиц советской и немецкой военной техники того времени.

Зрители не скрывали эмоций, когда в центре Гродно показали и фрагмент парада, который прошел в Москве 24 июня 1945 года. Тогда бойцы дивизии Дзержинского бросали знамена поверженных воинских частей рейха к мавзолею.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Сто раз прочитать в учебнике, в книжке или один раз увидеть, чтобы мороз пробрал по коже. Мы, конечно, хотели, чтобы подрастающее поколение, в первую очередь, не забывало этой страшной войны и ее конечный эпизод, который венчал окончание страданий народов мира от фашизма. Войны, которая унесла больше 100 миллионов жизней по всей Земле. И прекратили ее наши солдаты.