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Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси

04 мая 2025 13:48
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Велопробег «Дорогами памяти» прошел в городах Беларуси. В столице конечной точкой в маршруте стала стела «Минск – город-герой», где состоялась церемония памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси-2

По инициативе профсоюзных активистов, подобная акция одновременно прошла в 24 городах Беларуси, где к монументам и памятникам возложили ровно 1418 живых цветов. Ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси-4

Важно чтить память, помнить победу наших предков, завоеванную трудом. 

Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси-6

Для молодежи это очередное напоминание о стойкости народа.

Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси-8

Объединение нашей страны в преддверии Победы. Историческая память нашей страны остается на века, не только на года – на века. 

Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси-10

Велопробег «Дорогами памяти – лишь одно из десятков мероприятий, которые приурочат ко Дню Великой Победы профсоюзы Беларуси.

# День Победы # Профсоюзы в Беларуси

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