Велопробег «Дорогами памяти» прошёл в городах Беларуси

Велопробег «Дорогами памяти» прошел в городах Беларуси. В столице конечной точкой в маршруте стала стела «Минск – город-герой», где состоялась церемония памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Велопробег «Дорогами памяти» прошел в городах Беларуси. В столице конечной точкой в маршруте стала стела «Минск – город-герой», где состоялась церемония памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По инициативе профсоюзных активистов, подобная акция одновременно прошла в 24 городах Беларуси, где к монументам и памятникам возложили ровно 1418 живых цветов. Ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.
Важно чтить память, помнить победу наших предков, завоеванную трудом.
Для молодежи это очередное напоминание о стойкости народа.
Объединение нашей страны в преддверии Победы. Историческая память нашей страны остается на века, не только на года – на века.
Велопробег «Дорогами памяти – лишь одно из десятков мероприятий, которые приурочат ко Дню Великой Победы профсоюзы Беларуси.