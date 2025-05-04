Ушёл в лес к партизанам и попал в немецкую засаду. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Житель деревни Турец Червенского района Свирид Владимир Филиппович родился в 1900 году. В начале Великой Отечественной войны ушел в лес к партизанам. В октябре 1941 года вместе со связной пришел в деревню Турец навестить свою семью. В это время немцы устроили облаву. Владимира арестовали и доставили в деревню Дукора, где немцы жестоко его избили и расстреляли. Предположительно захоронен вместе с евреями. Так как события проходили в одно и то же время. В июле 1942 года возвращаясь из леса, попал в немецкую засаду и его отец Свирид Филипп и его односельчанин Веремейчик. Немцы их избивали и прикладами, и корягами до тех пор, пока Свирид Филипп не стал подавать признаков жизни.

Веремейчик после таких избиений прожил еще две недели и умер. Он и рассказал, как их избивали. Свирид Надежда Федоровна из деревни Ананичи Пуховичского района маленьким пятилетним ребенком несколько раз побывала в немецкой комендатуре, где немец угощал шоколадкой, показывал пистолет, гранату и на ломаном русском языке спрашивал, есть ли у них в доме такие игрушки. На все вопросы маленькая смышленая девочка отвечала: дзякую, нехачу дзядзечка, не, няма дзядзечка. Семья Басько была партизанской. Дядька Степан Петрович был в партизанах, иногда приходил в деревню и навещал родных.