В Калифорнии в результате пожаров число погибших увеличилось до пяти

Трое суток безостановочной борьбы с огнем, тысячи сгоревших дотла жилых домов, пятеро погибших. Лесные пожары в пригородах Лос-Анджелеса захватывают все новые и новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трое суток безостановочной борьбы с огнем, тысячи сгоревших дотла жилых домов, пятеро погибших. Лесные пожары в пригородах Лос-Анджелеса захватывают все новые и новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне они подобрались к голливудским холмам, в Малибу горят дома знаменитых артистов. В угли превратился коттедж Пэрис Хилтон и других звезд американской киноиндустрии. Спасатели не властны над стихией. Губернатор Калифорнии мобилизовал более 7,5 тысячи пожарных и сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, но из-за сильного ветра противостоять огню практически невозможно.
Он распространяется молниеносно, выжигая сотни квадратных метров всего за несколько минут. Граждане спешно покидают опасную территорию. В зоне эвакуации находится 150 тысяч человек. Спасаясь бегством, люди успевают взять с собой лишь самое необходимое. Иногда времени на раздумья и сборы практически нет. Как рассказывают сами пострадавшие, в их домах осталась вся их жизнь.
Фрэнсис Колелла, жительница США:
Пламя выросло на 10 метров. И только слышно, как «хлоп, хлоп, хлоп», как будто зона военных действий. Было несколько больших взрывов, которые действительно сотрясли землю. И тогда я поняла, что пора уходить. Есть время проявить здравый смысл, и здравый смысл подсказал мне, что пора.
Глава США Джо Байден ввел режим бедствия в Калифорнии и пообещал оказать пострадавшим федеральную помощь. Президент также принял решение отложить визит в Италию из-за чрезвычайной ситуации в своей стране. Отметим, что эти пожары специалисты уже называют самыми разрушительными и дорогими в истории Лос-Анджелеса. Ущерб оценили в 55 миллиардов долларов, и сумма явно будет расти.