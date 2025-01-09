В Калифорнии в результате пожаров число погибших увеличилось до пяти

Трое суток безостановочной борьбы с огнем, тысячи сгоревших дотла жилых домов, пятеро погибших. Лесные пожары в пригородах Лос-Анджелеса захватывают все новые и новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне они подобрались к голливудским холмам, в Малибу горят дома знаменитых артистов. В угли превратился коттедж Пэрис Хилтон и других звезд американской киноиндустрии. Спасатели не властны над стихией. Губернатор Калифорнии мобилизовал более 7,5 тысячи пожарных и сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, но из-за сильного ветра противостоять огню практически невозможно.

Он распространяется молниеносно, выжигая сотни квадратных метров всего за несколько минут. Граждане спешно покидают опасную территорию. В зоне эвакуации находится 150 тысяч человек. Спасаясь бегством, люди успевают взять с собой лишь самое необходимое. Иногда времени на раздумья и сборы практически нет. Как рассказывают сами пострадавшие, в их домах осталась вся их жизнь.