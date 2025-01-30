Авиакатастрофа в США – число жертв выросло до 30

Напомним, пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Это произошло на высоте около 90 метров, всего в пяти километрах от Белого дома, над рекой Потомак, куда упали обломки. К работам привлекли водолазов. Им удалось извлечь черный ящик пассажирского лайнера. На его борту находились 64 человека. Среди них – фигуристы из разных стран, в том числе из России. Мировой спорт понес большую потерю, отмечают в Москве. Еще один участник аварии – вертолет – принадлежал сухопутным войскам США и в момент столкновения совершал тренировочный полет. Его экипаж перед катастрофой не отвечал на предупреждения диспетчеров.