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Авиакатастрофа в США – число жертв выросло до 30

30 января 2025 13:38
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Растет число жертв авиакатастрофы близ Вашингтона. Обнаружены тела около 30 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о выживших не подтвердилась.

Авиакатастрофа в США – число жертв выросло до 30-2

Напомним, пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Это произошло на высоте около 90 метров, всего в пяти километрах от Белого дома, над рекой Потомак, куда упали обломки. К работам привлекли водолазов. Им удалось извлечь черный ящик пассажирского лайнера. На его борту находились 64 человека. Среди них – фигуристы из разных стран, в том числе из России. Мировой спорт понес большую потерю, отмечают в Москве. Еще один участник аварии – вертолет – принадлежал сухопутным войскам США и в момент столкновения совершал тренировочный полет. Его экипаж перед катастрофой не отвечал на предупреждения диспетчеров.

# Новости США # происшествия в США # Крушение # Авиакатастрофа

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