Ровно 80 лет назад в Берлине прошёл первый парад советских войск

Продолжается отсчет дней, которые приближают значимый не только для белорусов праздник. День Победы в Великой Отечественной войне демонстрирует нынешнее единство духа нашего народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наследники славного поколения, избавившего мир от фашизма, сохраняют память о героических предках.

И сейчас о том, что было ровно 80 лет назад. Торжественным маршем они прошли по площади у Бранденбургских ворот мимо разрушенного купола рейхстага. Ровно 80 лет назад в Берлине состоялся первый парад советских войск. Тогда на него удалось собрать около 2 тысяч военнослужащих. Они маршировали в тех же гимнастерках, в которых еще несколько дней назад штурмовали столицу Германии.