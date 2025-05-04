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Ровно 80 лет назад в Берлине прошёл первый парад советских войск

04 мая 2025 13:31
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Продолжается отсчет дней, которые приближают значимый не только для белорусов праздник. День Победы в Великой Отечественной войне демонстрирует нынешнее единство духа нашего народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наследники славного поколения, избавившего мир от фашизма, сохраняют память о героических предках.

Ровно 80 лет назад в Берлине прошёл первый парад советских войск-2

И сейчас о том, что было ровно 80 лет назад. Торжественным маршем они прошли по площади у Бранденбургских ворот мимо разрушенного купола рейхстага. Ровно 80 лет назад в Берлине состоялся первый парад советских войск. Тогда на него удалось собрать около 2 тысяч военнослужащих. Они маршировали в тех же гимнастерках, в которых еще несколько дней назад штурмовали столицу Германии.

# Великая Отечественная война # День Победы

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