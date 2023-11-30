В Вашингтоне упала главная рождественская ель из-за сильного ветра

Праздник не приходит. Ветер снес главный символ Рождества в Вашингтоне. Норвежская ель высотой 12 метров рухнула в парке напротив Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественную церемонию зажжения огней пришлось перенести. Мероприятие с участием американского президента было запланировано на 30 ноября. Планам помешала непогода. Ранее на США обрушилась снежная буря. Основной удар пришелся по северным штатам. Там закрыты школы и детские сады. Движение на трассах парализовано, количество ДТП растет.