На Трампа совершена еще одна попытка покушения

Пятнадцатого сентября в штате Флорида была совершена попытка убийства претендента на пост главы США Дональда Трампа. Об этом пишет информирует ТАСС.

Неподалеку от гольф-клуба, где был Трамп, началась стрельба. Офицер Секретной службы обнаружил вооруженного преступника и открыл огонь.

Подозреваемого, Райана Уэсли Рута, удалось задержать и взять под стражу. Выяснилось, что он поддерживает идею Украины, и правоохранители выясняют связь между его действиями и позицией Трампа по украинскому конфликту.

Сам Трамп не пострадал и поблагодарил правоохранительные органы за защиту.