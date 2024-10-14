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Небольшой самолёт упал возле жилого дома в США – есть жертвы

14 октября 2024 10:46
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Необычная авиакатастрофа произошла в американском городке Саванна в штате Джорджия. Небольшой самолет рухнул прямо на лужайку перед жилым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло поздно вечером, когда его жильцы уже спали.

Небольшой самолёт упал возле жилого дома в США – есть жертвы-2

Перепуганные соседи вызвали пожарных и полицию. Прибывшие спасатели обнаружили двух людей, которые оказались зажаты в кабине. Понадобилось довольно много времени, чтобы освободить их. Без жертв не обошлось: пилот самолета скончался до приезда медиков. Пожарные отметили, что падение воздушного судна на лужайку – счастливая случайность, в противном случае жертв и разрушений могло быть гораздо больше. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

# происшествия в США

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