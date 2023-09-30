Подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура арестован полицией США спустя 27 лет

Шакура полиция Лас-Вегаса США арестовала подозреваемого в его убийстве, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Рэпер Тупак Шакур был застрелен 7 сентября 1996 года в автомобиле. BMW, в котором находился Тупак, остановился на светофоре, где по машине был открыт огонь из соседнего авто белого Cadillac. На протяжении более двух десятков лет обвинение по данному делу не выдвигалось.

Известно, что по делу об убийстве музыканта был арестован Дуэйн «Кэффи Ди» Дэвис, который предположительно находился в Cadillac во время обстрела машины Тупака Шакура. Интересным фактом является, что Дуэйн «Кэффи Ди» Дэвис некоторое время назад опубликовал мемуары, в которых сказано, что в 2010 году он признавался полиции о том, что находился в автомобиле, из которого был убит рэпер.