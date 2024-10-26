Лукашенко озвучил прогноз, как пройдёт избирательная кампания

Дата выборов Президента Беларуси была объявлена в минувшую среду, 23 октября. Новость облетела все мировые ленты и стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. В этот день Александр Лукашенко работал на саммите БРИКС и зарубежные журналисты не упустили возможность задать вопросы нашему Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа».

Павел Зарубин, журналист:

5 лет назад, когда были выборы в 2020 году, Запад открыто инспирировал всяческие процессы и даже массовые беспорядки, они прямым текстом заявляли, что хотят вас свергнуть.

Александр Лукашенко:

Майкл Помпео, бывший директор ЦРУ, и в то время, когда я работал, он был у

меня, руководитель Госдепа, Вовану и Лексусу об этом прямо заявил, что «у нас не получилось в Беларуси». Поэтому, да, это прямое доказательство.

Павел Зарубин:

Сейчас же ситуация в мире еще острее, как вы думаете, как у вас пройдут выборы и выборная кампания?

Александр Лукашенко:

А я тебя приглашаю на выборы, ты все увидишь. Хорошо пройдут. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации, разберемся с этими политическими вопросами.