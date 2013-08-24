В центре Могилёва граффитисты распишут целый двор за деньги администрации

Новости Беларуси. Молодёжное искусство украсит старые дома в центре Могилёва. Уличные художники из Беларуси и России оформляют в стиле граффити целый двор. В течение пяти дней молодые люди из Могилёва, Минска, Пинска, Витебска и Москвы будут воплощать свои задумки на фасадах жилых зданий, гаражах, клумбах и асфальте.

Основная часть эскизов утверждена. Но всё же ожидается и много импровизации. В технике исполнения графических изображений гости не ограничены. Однако они точно будут по-настоящему масштабными. Для креативных художников закуплено 50 литров краски и три сотни баллонов спрея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сосюра, граффитист (Пинск):

Ребята трудятся, работают, им это нравится. Можно задействовать еще больше людей, развиваться и делать наши города яркими и красивыми.

Олег Коропов, начальник отдела администрации Ленинского района Могилева:

Мы в городе, видя такое стремление ребят, решили их поддержать, представить дворик. Это уже не первый шаг. Это уже где-то третий. Было у нас и «Полотно истории в стиле граффити». Есть уже у ребят, мы разговариваем, еще интересные идейки, идеи на будущее. Мы только рады будем их в этом поддержать.