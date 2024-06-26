Витебск встречает участников XI Форума регионов Беларуси и России

Витебск встречает участников Форума регионов Беларуси и России. Сегодня, 26 июня, прибывают официальные делегации масштабного экономического события, которое состоится в ближайшие два дня – 27 и 28 июня. В преддверии форума в областном центре открылась экспертная площадка «Региональное сотрудничество. Формула успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее организатором выступил Белорусский институт стратегических исследований.

Особенности взаимодействия регионов двух стран в контексте развития малых городов и сельской местности обсудили руководители органов госуправления Беларуси и России, сенаторы и депутаты, представители бизнес-сообщества. Белорусские эксперты презентовали свои наработки и предложили инициативу по развитию промышленного туризма в рамках Союзного государства. Также участники дискуссии акцентировали внимание на перспективах бизнеса в глубинке, реализации молодежной политики, инновациях.

Олег Коропов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В наших городах есть главное – замечательные люди, природа, экология и замечательные продукты, и традиции, богатое историко-культурное наследие. Именно эти направления надо развивать. Как? Это, безусловно, создание привлекательных рабочих мест, привлечение бизнеса, досуговой структуры. Сегодня жители в этом ритме жизненном, которые сегодня хотят иметь условия, сопоставимые с жизнью в большом городе. Транспортное, медицинское обслуживание. Многое в нашем государстве сделано в этом направлении, но останавливаться нельзя. Но самое главное: каждый наш малый город уникален, поэтому должен быть бренд и идеология малого населенного пункта.

Беларусь и Россия демонстрируют, как должны выстраиваться отношения между государствами. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Региональное сотрудничество двух стран прирастает новыми проектами. Практически еженедельно Дворец Независимости принимает делегации из разных регионов России. Буквально на днях обсудили перспективы сотрудничества с Ленинградской областью: от совместных инвестпроектов до сельского хозяйства и строительства. В планах – вдвое увеличить товарооборот. Достичь двух миллиардов долларов.