Парад зонтиков в Могилёве и спортсмены в гостях у юных пациентов Боровлян — как отметили в Беларуси День защиты детей

Новости Беларуси. Вот уже семь десятилетий 1 июня планета отмечает День защиты детей. Возможно, скептики скажут, что повод достаточно формальный, однако, безусловно, это лишь возможность напомнить взрослым о том, кто нуждается в защите 24 часа. И в защите не столько физической, сколько порой духовной. Ведь из тех, чьи мечты и надежды были поддержаны в нужный момент, и вырастет нация, которой стоит гордиться.

День защиты детей – праздник, пожалуй, в первую очередь, для тех, кому эта защита нужна куда больше, чем сверстникам. Правда, когда смотришь на ребят из детского дома, играющих на лужайке и изучающих ромашки с видом первооткрывателей, кажется, не про них эта расхожая фраза про «ставших взрослыми слишком рано». Вот только даже в мечтах многие рассчитывают только на себя.

Владимир Рафальский, воспитанник детского дома №2 Минска:

Вырасти и пробить свой путь в жизни. Хочу выучить латинский, усовершенствовать английский. Мне нравятся звезды, они яркие, на звездном небе можно увидеть разные созвездия.

Зато неба даже не было видно из-за сотен зонтиков участникам символичного променада в Могилеве. Сами дети напомнили взрослым, что в защите, таком условном козырьке, они нуждаются не только первого июня, и уж точно не только от дождя или солнца.

Кристина Екимова, житель Могилева:

Детей надо не только защищать, но и помогать развиваться им, физически, морально.

Олег Коропов, житель Могилева:

Очень важно не то, что защищать, а чтобы детям дать не забыть, что они дети. Дать им возможность реализовать себя – петь, танцевать, творить.

А творили сегодня даже в больничных стенах. К маленьким пациентам в Боровляны приехала не просто команда с подарками, а команда национальная – женская сборная по хоккею на траве. Многие спортсменки – сами мамы, поэтому от души и поздравляли, и желали ребятам победы… и вовсе не спортивной.

Конечно, о здоровье своей дочери прежде всего думает и уже дважды мама Виктория Батова. А ведь ее малышка едва не сделала первое июня одним из важнейших дней для всей семьи.

Виктория Батова:

Мне когда срок поставили 1 июня, думаю: ничего себе, что так совпало! Один ребенок – это мало для семьи. Хотя бы должно быть двое детей.

Один, двое или трое – многие верят, что цветы жизни сами выбирают себе клумбу. Чтобы потом помогать и родителям открывать новое в таком привычном и, на первый взгляд, обыденном. И защищать вот эту непосредственность или мечту Вовы стать астрологом – дело не менее ответственное, чем, скажем, помочь юной барышне выбрать только свой путь в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.