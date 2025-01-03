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Германия переживает крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой войны

03 января 2025 17:13
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Германия – некогда промышленный гигант, крупнейшая экономика Евросоюза и ключевой финансовый центр мировой торговли – стала одним из самых проблемных и стагнирующих регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Былая индустриальная мощь ФРГ превратилась в закрытые предприятия и тысячи рабочих, потерявших свои места.

Германия переживает крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой войны-2

По оценкам экспертов, сейчас Германия переживает трехлетний период отсутствия экономического роста, чего не было с 1940-х. Основной причиной такого резкого спада называют нестабильность финансового поля, высокие цены на энергоресурсы, а также кратное увеличение расходов. И пока перед выборами Олаф Шольц греет себя фантазиями о новом сроке на посту канцлера, экономисты надеются на скорую смену истеблишмента. Согласно данным соцопросов, партию Шольца хотят видеть у власти лишь 7 % немцев, в то время как основные оппозиционные партии забирают большую часть голосов. Впрочем, принесет ли такая политическая рокировка выгоду немецким гражданам – неясно. Ведь чиновники будут обещать золотые горы, лишь бы получить министерские места. Только вот сдержат ли слово – вопрос.

# Новости Германии # Международная политика # Олаф Шольц

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