Германия переживает крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой войны

По оценкам экспертов, сейчас Германия переживает трехлетний период отсутствия экономического роста, чего не было с 1940-х. Основной причиной такого резкого спада называют нестабильность финансового поля, высокие цены на энергоресурсы, а также кратное увеличение расходов. И пока перед выборами Олаф Шольц греет себя фантазиями о новом сроке на посту канцлера, экономисты надеются на скорую смену истеблишмента. Согласно данным соцопросов, партию Шольца хотят видеть у власти лишь 7 % немцев, в то время как основные оппозиционные партии забирают большую часть голосов. Впрочем, принесет ли такая политическая рокировка выгоду немецким гражданам – неясно. Ведь чиновники будут обещать золотые горы, лишь бы получить министерские места. Только вот сдержат ли слово – вопрос.