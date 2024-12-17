Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до тех пор, пока он является главой кабмина, Германия не будет отправлять военных в Украину и не будет снабжать ее крылатыми ракетами Taurus, чтобы не ставить под удар безопасность страны. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что и так Германия оказывает Киеву самую большую в Европе военную помощь.
При этом вотум доверия к правительству Шольца состоится 16 декабря. В случае одобрения оно сможет начать коалиционные переговоры с другими партиями, хотя это и маловероятно из-за почти всеобщего мнения о необходимости досрочных выборов.