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Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии

17 декабря 2024 08:32
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до тех пор, пока он является главой кабмина, Германия не будет отправлять военных в Украину и не будет снабжать ее крылатыми ракетами Taurus, чтобы не ставить под удар безопасность страны. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии-1

Фото: pixabay

Он отметил, что и так Германия оказывает Киеву самую большую в Европе военную помощь. 

При этом вотум доверия к правительству Шольца состоится 16 декабря. В случае одобрения оно сможет начать коалиционные переговоры с другими партиями, хотя это и маловероятно из-за почти всеобщего мнения о необходимости досрочных выборов.

# Международная политика # Олаф Шольц

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