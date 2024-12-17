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394 депутата ФРГ проголосовали против политики Олафа Шольца

17 декабря 2024 16:50
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Политические элиты крупнейших стран блока стремительно теряют поддержку. Причем не только граждан, но и коллег. Так произошло в Германии, где накануне Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца. «Нет» политике канцлера сказали 394 депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

394 депутата ФРГ проголосовали против политики Олафа Шольца-2

Глава кабмина уже обратился к президенту для роспуска парламента. Предварительно, выборы состоятся 23 февраля 2025-го, а правительство продолжит исполнять свои обязанности до создания нового. Сохранит ли Шольц власть? По мнению экспертов, ему вряд ли это удастся. На данный момент практически весь политический истеблишмент настроен против его кандидатуры. В частности, глава «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что негативные последствия правления Шольца немцам придется «разгребать» еще несколько десятилетий. А лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Фридрих Мерц назвал канцлера лицом экономического кризиса в Германии.

# Международная политика # Олаф Шольц # Новости Германии

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