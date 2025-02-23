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В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг

23 февраля 2025 08:39
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В Германии начались внеочередные парламентские выборы. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8 утра до 6 вечера. На представительство в парламенте претендуют 7 крупных и 22 малых немецких партий.

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг-2

По итогам проведенных 17 февраля теледебатам, лидирует представитель от христианско-демократической партии Фридрих Мерц. В программе – усиление экономического роста Германии и налоговые послабления. Напомним, нынешнее правительство ФРГ уходит в отставку на полгода раньше, чем планировалось. Досрочные выборы были назначены на 23 февраля после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Этому предшествовал распад правящей коалиции из-за несогласия по вопросам финансирования бюджета.

# Германия # Олаф Шольц

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