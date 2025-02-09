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Опрос: 16% немцев готовы отдать свои голоса за Олафа Шольца

09 февраля 2025 13:35
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Электоральная гонка в Германии подходит к горячей фазе. До основного дня внеочередных парламентских выборов остается две недели, но для правящих элит предварительные рейтинги не сулят победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Опрос: 16% немцев готовы отдать свои голоса за Олафа Шольца-2

По результатам соцопросов, за кандидатуру Олафа Шольца готовы отдать голоса лишь 16 % избирателей, в то время как претенденты от оппозиционных партий, «Альтернативы для Германии» и «Христианско-Демократического союза», обходят действующего канцлера сразу на несколько пунктов. Однако на фоне раскола политических взглядов в обществе, многие местные жители массово выступают против правых кандидатов. 

Участники акции, под лозунгом «Расизм – это не выход», осуждали политику Правой немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая, согласно опросам, на выборах может занять второе место. Члены партии отрицают, что их идеология связана с расизмом, подчеркивая, что среди сопартийцев тоже есть мигранты и их потомки. Они призывают отказаться от евро и вернуть дойч-марку, а также восстановить обязательную воинскую повинность и выйти из шенгенского соглашения.

# Олаф Шольц # Опрос # Германия # Международная политика

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