Фридрих Мерц избран канцлером Германии во втором туре голосования

Правительственная чехарда в Германии. Немецкий бундестаг все-таки избрал лидера консерваторов Фридриха Мерца канцлером Германии. Во втором туре голосования он получил 325 голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительственная чехарда в Германии. Немецкий бундестаг все-таки избрал лидера консерваторов Фридриха Мерца канцлером Германии. Во втором туре голосования он получил 325 голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, что Мерц сенсационно провалил первое голосование, недобрав всего шесть голосов до необходимых 316. Впервые в истории Германии заранее назначенного канцлера не смогли избрать с первой попытки.
Ранее сообщалось, что Мерц отказывается от проведения второго тура голосования, однако уже спустя пару часов немецкие СМИ объявили, что он изменил свое решение. Новоиспеченная коалиция из христианских и социал-демократов срочно собралась на заседания фракций, чтобы уже наконец определиться с лидером.
Тем временем в кулуарах оценки произошедшего разнятся. Коллеги по цеху, социал-демократы, уверены, что первое голосование за Мерца саботировали депутаты из его же собственной партии. Тем временем соратники Мерца, несмотря на пощечину их политическому достоинству, сохранили оптимизм. А вот что думают граждане самой Германии.
Я думаю, что не выбрать канцлера с первой попытки – это позор для всего бундестага. В Германии творится полный беспорядок, пока в правительстве пытаются подружиться друг с другом. И тем не менее, я считаю, что Мерц – это правильный выбор, потому что он являет собой меньшее из зол для страны.
Фридрих Мерц пришел на смену скандальному Олафу Шольцу, которого окончательно проводили с поста главы правительства еще 5 мая. Новый канцлер примет страну, экономика которой балансирует на грани рецессии, а некогда живописные улочки утопают в мигрантах. Однако возлагать решение этих проблем на новый кабмин, судя по всему, бессмысленно. Мерц еще с первого дня победы на досрочных выборах бодро шагает проторенной тропой ошибочных реформ Олафа Шольца.