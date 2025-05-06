Фридрих Мерц избран канцлером Германии во втором туре голосования

Правительственная чехарда в Германии. Немецкий бундестаг все-таки избрал лидера консерваторов Фридриха Мерца канцлером Германии. Во втором туре голосования он получил 325 голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что Мерц сенсационно провалил первое голосование, недобрав всего шесть голосов до необходимых 316. Впервые в истории Германии заранее назначенного канцлера не смогли избрать с первой попытки. Ранее сообщалось, что Мерц отказывается от проведения второго тура голосования, однако уже спустя пару часов немецкие СМИ объявили, что он изменил свое решение. Новоиспеченная коалиция из христианских и социал-демократов срочно собралась на заседания фракций, чтобы уже наконец определиться с лидером.

Тем временем в кулуарах оценки произошедшего разнятся. Коллеги по цеху, социал-демократы, уверены, что первое голосование за Мерца саботировали депутаты из его же собственной партии. Тем временем соратники Мерца, несмотря на пощечину их политическому достоинству, сохранили оптимизм. А вот что думают граждане самой Германии.