Одно из самых ожидаемых событий в европейской политике. Досрочные выборы в Бундестаг, назначенные после развала коалиции под руководством Олафа Шольца, пройдут уже в это воскресенье. Накануне в эфире немецкого телеканала состоялись предвыборные дебаты между основными кандидатами в канцлеры ФРГ. Одна из этих персон станет у руля одного из крупнейших государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 % респондентов-участников социологического исследования считают победителем дебатов представителя оппозиции Фридриха Мерца. 69-летний политик уже не в первый раз борется за лидерство своей партии «Христианско-демократический союз». Когда-то Мерц проиграл место в парламенте Ангеле Меркель и на десятилетия погрузился в мир бизнеса.

Сейчас он надеется потеснить Олафа Шольца по итогам парламентских выборов, однако взгляды обоих политиков сильно совпадают. Так, Мерц, вероятно, займет более жесткую позицию в усилении антироссийских санкций и поддержит дальнейшую милитаризацию Украины. При таком лидере Германия норовит продолжить двигаться по проторенной дорожке экономического и политического кризиса, лишь немного сменив вывеску.