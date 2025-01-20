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Опрос: Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей

20 января 2025 07:08
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Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей: только 8 % немцев верят в победу его партии на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей-2

Новые данные соцопросов – это тревожные данные для канцлера ФРГ. Подавляющее большинство, 9 из 10 респондентов, не верят в возможность политического прорыва социал-демократов. И все же на партийном съезде Шольц выразил уверенность в собственном успехе. Впрочем, затяжной экономический кризис, рецессия и стагнация производства наверняка заставят немцев не повторять предыдущие ошибки и выбрать другой путь развития страны.

# Международная политика # Олаф Шольц

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