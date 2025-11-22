Прямой эфир

Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»

22 ноября 2025 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»-0

По словам экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда он находился на посту главы Минфина, в 2020 году им было направлено письмо Стивену Мнучину, в тот период – министру финансов США, с предложением Вашингтону заключить сделку, подразумевающую остановку американской стороной угроз санкций против «Северного потока – 2». Об этом пишет ТАСС.

Предложение Берлина заключалось в постройке терминалов для приема СПГ и закупке больших объемов газа у американской стороны. Усилия Шольца не привели к результату, со стороны американской администрации продолжилось противодействие реализации проекта.

Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября

Фото: Pinterest

# Олаф Шольц # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября
22 ноября 2025 09:47

Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план до 27 ноября

Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS
22 ноября 2025 09:11

Ситуация в будущем станет для Украины гораздо хуже – RS

В Бангладеш произошло землетрясение, есть погибшие и раненые
22 ноября 2025 08:54

В Бангладеш произошло землетрясение, есть погибшие и раненые