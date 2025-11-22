Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»

По словам экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда он находился на посту главы Минфина, в 2020 году им было направлено письмо Стивену Мнучину, в тот период – министру финансов США, с предложением Вашингтону заключить сделку, подразумевающую остановку американской стороной угроз санкций против «Северного потока – 2». Об этом пишет ТАСС.

Предложение Берлина заключалось в постройке терминалов для приема СПГ и закупке больших объемов газа у американской стороны. Усилия Шольца не привели к результату, со стороны американской администрации продолжилось противодействие реализации проекта.

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